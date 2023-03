Crotone: all’Akrea 23 nuovi automezzi per la raccolta differenziata

Ventitré nuovi automezzi sono stati consegnati all’Akrea, la società partecipata del Comune di Crotone che si occupa della raccolta dei rifiuti nella città pitagorico.

In particolare si tratta di quattordici costipatori e cinque vasche che vanno a potenziare il parco macchine a disposizione. Tra ieri ed oggi sono arrivati i primi nove costipatori da 5 mc e tre vasche da 5 mc e nei prossimi giorni saranno consegnati gli altri.

“Sono stati messi a disposizione di Akrea questi nuovi mezzi che saranno tutti dedicati alla raccolta differenziata finalizzandoli all’aumento della percentuale, grazie anche alla collaborazione dei cittadini. Percentuale che già tra gennaio e febbraio è salita di 5 punti percentuali” dichiara il presidente di Akrea.

“L'obiettivo dell'amministrazione è quello di potenziare i mezzi a disposizione degli operatori di Akrea. Siamo al lavoro per mettere in condizione la società di essere sempre più in grado di fornire alla comunità un servizio efficiente ed efficace” afferma invece il sindaco Vincenzo Voce.