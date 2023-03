Catanzaro, Lungomare. Riccio: “una proposta per ridurre traffico e migliorare viabilità”

Eugenio Riccio, Capogruppo Alleanza per Catanzaro in Consiglio Comunale, ha presentato una proposta per di istituire una piccola isola spartitraffico sul lungomare cittadino, all’altezza di via Nicea, per eliminare le situazioni di traffico che, soprattutto nel periodo estivo, condizionano in negativo la circolazione in tutto il quartiere marino, aumentando esponenzialmente il traffico veicolare.

“Se con l'imminente arrivo della primavera la stagione estiva è sempre più vicina – spiega infatti Riccio - appare del tutto evidente che in termini di iniziative da programmare per il quartiere marinaro l'amministrazione comunale sia ferma con le quattro frecce. Ed allora, come già fatto negli anni precedenti, ci permettiamo di dare qualche suggerimento anche al prof. Fiorita, non prima di aver coinvolto le commissioni comunali competenti per materia, da attuare in poco tempo e con risorse minime per mitigare il problema del traffico nel quartiere marinaro”.

Per Alleanza per Catanzaro si tratta di una seconda proposta, la prima, su via Torrazzo, “sembra essere piaciuta all'esecutivo, ma, ad oggi, nulla si è concretizzato”, ricorda.

Secondo Riccio con una semplice isola spartitraffico si potrebbe concorrere a rendere più fluida la circolazione evitando ripercussioni negative sul traffico veicolare dell'intero quartiere.

“Un progetto di razionalizzazione di un incrocio, via Lungomare/via Nicea, da sempre interessato dalla sosta selvaggia, sottoposto al sindaco, che se realizzato potrebbe portare benefici immediati lungo via Lungomare e contribuire a migliorare e rendere fluida la circolazione veicolare in tutto il quartiere marinaro”, conclude il capogruppo consiliare.