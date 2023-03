Scandale. Anas e Comune ripuliscono la Statale 107 dai rifiuti abbandonati

L’Anas e le Amministrazioni locali sono impegnate nella lotta al degrado causato dai rifiuti abbandonati lungo le strade statali della Regione Calabria.

Un’attività di cooperazione che ha riguardato, nella giornata di ieri, il tratto della statale 107 Silana Crotonese in prossimità del km 128,300, nel comune di Scandale, in provincia di Crotone. Per contrastare il fenomeno del deposito abusivo di rifiuti, Anas ha anche installato un sistema di fototrappole.

La pulizia, eseguita in sinergia e collaborazione con l’ente pubblico, è orientata al mantenimento del decoro e anche ad evitare ulteriori abbandoni, anche per prevenire eventuali pericoli per la viabilità, l’ambiente e la salute pubblica