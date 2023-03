Trebisacce, scoperte e sequestrate due costruzioni abusive

Due costruzioni sono state sequestrate dai Carabinieri forestali di Trebisacce, a seguito di un intenso controllo volto a contrastare l'abusivismo edilizio.

L'attività dei militari si è concentrata in due aree particolarmente sensibili, quella di Giardini e quella di San Giuseppe - Belladonna: la prima è una zona rurale dove il fenomeno dell'abusivismo è particolarmente diffusa, la seconda invece è un'area di particolare pregio paesaggistico.

Nel primo caso è stata individuata una costruzione rurale in cui erano in corso dei lavori di ampliamento, oltre che l'installazione di una struttura metallica con relativa copertura per i tetto. Il tutto in area agricola vincolata, dove non sono permessi lavori del genere ad esclusione quelli di restauro o manutenzione conservativa.

Nel secondo caso, invece, ci si è trovati di fronte alla costruzione di una struttura ex-novo, avvenuta - anche in questo caso - in zona vincolata e per di più a rischio idrogeologico. L'edificio era stato inoltre realizzato senza alcuna autorizzazione, motivo per il quale è stata elevata anche una sanzione.