Incontro tra Carabinieri ed “Associazione per te – stop alla violenza sulle donne”

Nella ricorrenza della Giornata Internazionale della donna, l’associazione Per Te-Stop alla violenza sulle donne ha incontrato il Comando Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme per promuovere il proprio progetto di prevenzione e di sensibilizzazione sul territorio lametino a contrasto della violenza di genere.

Ad accogliere le donne dell’Associazione il Colonnello Sergio Molinari insieme ai sui Carabinieri. Durante l’incontro, la Presidente Katia Nero - a nome di tutta l’Associazione – ha ringraziato il personale femminile dell’Arma dei Carabinieri con un omaggio floreale, a riconoscimento del quotidiano impegno sul territorio, confermando la necessità di sostegno e sinergia reciproca tra forze di polizia e associazioni sul territorio, per vincere le numerose battaglie contro i reati di genere, in un 2023 ricco di tantissimi progetti che vedranno sempre al centro il tema: Stop alla Violenza sulle Donne.

La repressione dei reati da Codice Rosso è una priorità dell’Arma e della Procura lametina in un territorio difficile ove il problema è sentito ed affrontato con determinazione ed attenzione empatica nei confronti delle vittime.

Presenti all’incontro anche l’avvocato Laura Gigliotti, la psicologa Luciana De Fazio, la coordinatrice volontari Pina Mancuso e l’insegnante Alina Caruso che, insieme a Katia Nero, hanno dato vita a questa realtà così ben radicata nel territorio, dieci anni fa, come “Donne insieme” divenuta poi con gli anni “Associazione per Te”.

Importante la presenza di Don Pasquale di Cello che ha offerto gli spazi della parrocchia del Carmine di Lamezia Terme come luogo attivo per lo sportello al pubblico e l’ex Comandante della Stazione Carabinieri di Lamezia Terme Sambiase, Luogotenente Domenico Medici, entrato da qualche mese a far parte di questa realtà impegnata nella sensibilizzazione costante e nel supporto attivo per tutte le donne che, purtroppo, ancora oggi sono vittime di violenza.