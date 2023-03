Tragedia sfiorata sull’A2: cisterna gpl si scontra in galleria, grave l’autista

Emergono maggiori dettagli sul grave incidente avvenuto questa mattina lungo l'autostrada A2, in prossimità dello svincolo di Mormanno. Incidente che poteva rapidamente trasformarsi in tragedia, visto che nell'impatto è rimasta coinvolta una cisterna adibita al trasporto di gpl.

Nello scontro - avvenuto per giunta all'interno della galleria Colle Trodo - è rimasto gravemente ferito proprio il conducente della cisterna: dopo le prime cure del personale medico, è stato necessario allertare l'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza in ospedale.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente messo in sicurezza la cisterna e l'area circostante, evitando così ulteriori situazioni di pericolo. Affidati alla Polizia, invece, i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro.