Pizzicato a saccheggiare distributore in una scuola, fugge e ferisce poliziotto

Con l’accusa di furto aggravato, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 23enne reggino è finito in manette ed è poi stato sottoposto all’obbligo di firma essendo ritenuto il responsabile di diversi furti e danneggiamenti subiti da diversi distributori automatici all’interno di una scuola.

Ad eseguire l’arresto sono stati gli agenti della Squadra Volanti della Questura cittadina secondo i quali il giovane, dopo essersi introdotto di notte in un istituto del capoluogo, avrebbe forzato il distributore di snack e bevande portando via circa un centinaio di euro in monete.

Alla vista degli agenti, il 23enne avrebbe tentato di fuggire lanciando un palanchino che stava utilizzando per compiere il fatto, colpendo un poliziotto e ferendolo alla caviglia.

Il giovane in fase di convalida dell’arresto si è assunto la responsabilità anche di altri furti commessi nello stesso istituto scolastico nelle settimane precedenti.