Danneggia un’auto in centro, poi in Commissariato dà di matto: bloccato

Un 22enne tunisino è stato arrestato dalla polizia di Villa San Giovanni con l’accusa di furto aggravato, danneggiamento, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, dopo aver danneggiato un’auto, nel centro delle cittadina reggina, è stato dapprima bloccato dal proprietario, che aveva subito anche il furto di un bracciale e, subito dopo, è stato preso in consegna dagli genti di una Volante.

Gli insulti le minacce

Durante le attività di polizia giudiziaria all’interno del Commissariato, però, l’arrestato è andato in escandescenza, insultando e minacciando i poliziotti, tentando anche dei gesti di autolesionismo. Per fermarlo è stato necessario usare i dispositivi di contenimento in dotazione agli agenti.

Il giudizio direttissimo

Dopo la convalida dell’arresto in sede di giudizio per direttissima, il 22enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed è stato anche denunciato per la violazione della normativa sull’immigrazione.