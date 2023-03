Vibo, vendeva alcolici senza licenza: sanzionato circolo privato

Procedono senza sosta i servizi della Polizia di Stato tesi al controllo di locali ed esercizi pubblici situati in tutta la provincia di Vibo Valentia, con particolare attenzione per il centro cittadino.

Nel corso di una ispezione coordinata, in stretta sinergia operativa, da personale della Squadra Mobile e della Polizia Amministrativa della Questura, unitamente alla Polizia Municipale, è stato controllato un circolo sportivo privato situato nel centro di Vibo Valentia ove venivano trovati due soggetti, non regolarmente registrati come soci del circolo, intenti a consumare bevande alcoliche.

Accertato tale illecito, gli agenti estendevano i controlli al resto del circolo, rilevando che taluni dei soci avevano a loro carico pregiudizi secondo le banche dati delle Forze di Polizia, nonché un dipendente era prossimo congiunto ad un soggetto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, gravato da precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso e considerato elemento di spicco della ‘ndrangheta vibonese.

All’esito dei controlli il circolo veniva sanzionato per somministrazione di bevande alcoliche ad avventori non registrati come soci, con una sanzione amministrativa fino a 5 mila euro. Proseguiranno ulteriori verifiche e accertamenti.