500 migranti sbarcano a Crotone, soccorsi su un peschereccio in pessime condizioni

(Foto: Cri Crotone)

Così come era atteso poco dopo la mezzanotte e mezza di ieri ha attraccato nel porto di Crotone il peschereccio con a bordo mezzo migliaio di migranti che sono stati soccorsi nel pomeriggio di ieri dalla Guardia Costiera al largo delle coste della Calabria, a circa 70 miglia, mentre navigavano con mare forza 6 (QUI)

L’imbarcazione, giudicata decisamente in pessime condizioni, è stata presa in carico e scortata da tre motovedette della Capitaneria di porto pitagorico col supporto e la protezione di un rimorchiatore, l’Alessandro Secondo.

Giunta sul molo sono subito iniziate le operazioni di sbarco ed accoglienza, ed una volta terminate i migranti sono stati portati nel Cara di Sant’Anna, ad Isola di Capo Rizzuto.

Si tratta di uomini, compresi una quarantina di minorenni, provenienti dal Pakistan (370 persone), dall’Egitto (8) e dall’Afghanistan Si ritiene che il natante sia partito da Tobruk, in Libano, punto di incontro tra Pakistan ed Egitto, e che siano rimasti in mare per almeno cinque giorni.