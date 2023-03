Sbarchi. Nave Diciotti approda a Reggio Calabria, a bordo quasi 600 migranti

Dopo che a Crotone ha attraccato, già ieri nella tarda serata (QUI), una delle tre imbarcazioni soccorse al largo della Calabria nel pomeriggio di venerdì 10 marzo (QUI), stamani nel porto di Reggio Calabria ha fatto scalo invece - e come già programmato - la nave Diciotti della Guardia Costiera Italiana con a bordo altri 584 migranti.

Mentre sono in corso le procedure di sbarco, si apprende che tra gli stranieri vi sono anche una settantina tra donne e bambini accompagnati, decine di questi sono di un’età fino a due anni.

I migranti, dopo tutte le operazioni di routine, saranno trasferiti nei Cas di tutta Italia secondo il piano di riparto redatto dal Ministero dell’Interno, ovvero 130 in Lombardia, 100 in Piemonte, 90 in Veneto, 90 in Campania, 70 in Toscana, 40 in Abruzzo, 20 in Umbria, 10 in Basilicata e Molise, mentre una quarantina resterà in Calabria.