Sbarchi. Coste calabresi prese d’assalto, soccorsi tre barconi con oltre 1300 migranti

Sono oltre mille e trecento le persone soccorse quest'oggi dalla Guardia Costiera nel corso di due distinte operazioni in mare in corso al largo della Calabria. In particolare, sono state identificate e soccorse due imbarcazioni nel Mar Jonio: la prima davanti al crotonese e la seconda davanti al reggino.

Il primo intervento è avvenuto a circa 70 miglia nautiche a sud del capoluogo pitagorico dove tre motovedette della Capitaneria di Porto hanno prestato soccorso ad un barcone con a bordo circa 500 migranti.

Situazione simile a più o meno 100 miglia da Roccella Jonica, dove altre due motovedette, affiancate da Nave Dattilo, hanno raggiunto e soccorso un'altra imbarcazione che di persone ne trasportava invece circa 800.



Entrambi i natanti si trovavano già in area SAR italiana, ed i soccorsi - coordinati dalla Centrale Operativa di Roma - si sono dimostrati particolarmente complessi sia per il numero di persone trasportate che per il fatto che le imbarcazioni fossero alla deriva.

I soccorsi proseguono in queste ore anche grazie all'impiego di due altre unità - la Nave Corsi e la Nave Visalli - e di un aereo ATR42 della Guardia Costiera.