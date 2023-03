Fit Junior Program: giovani tennisti a Crotone si giocano un posto alla fase regionale

Una giornata di sport intenso con giovanissimi atleti arrivati nel capoluogo pitagorico non solo dal crotonese ma anche da altre città della Calabria, come da Catanzaro e da Lamezia Terme.

Tutti in riva allo Jonio per disputare una delle tappe del Fit Junior Program, che si svolge oggi allo Sporting Club di Crotone ed a cui stanno prendendo parte piccoli tennisti di età compresa tra 10 ed i 14 anni.

L’evento, che si svolge nella città pitagorica per la prima volta vede alternarsi le squadre di diversi circoli tennistici della regione, il Viola Tennis Club di Lamezia Terme; il Tennis Club di Cirò Marina; il Tennis Club di Catanzaro, ed il Tennis club di Lamezia Terme. In palio un posto per la fase regionale del torneo che si svolgerà a Reggio Calabria.

Grande soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dal Presidente dello Sporting Club Crotone, Salvatore Scalise, che ha ribadito “l’importanza di queste giornate all’insegna dello sport per giovani di tutta la Calabria. Giornate ricche di convivialità e sano agonismo”, ha puntualizzato.