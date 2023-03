Karate Kumite. Pasquale Marrone e Domenico Nociti terzi al Trofeo delle Regioni Fikta

Ottimo terzo posto per gli atleti della Seidokan Karate Club di Castrovillari Pasquale Marrone e Domenico Nociti al 30mo Trofeo delle Regioni FIKTA nella categoria Karate Kumite. La competizione si è svolta ieri, domenica 12 marzo, al Palasport di Lucca e vi hanno partecipato i migliori atleti, con grado minimo di “Cintura nera”, delle singole regioni d’Italia.

Per i ragazzi del maestro Alessio Passarelli è l’ennesima affermazione, conseguita, peraltro, in un evento agonistico tra i più importanti nel panorama arti marziali tradizionali.

I due atleti del Pollino sono saliti sul terzo gradino del podio dopo aver sfiorato il primo. Per Marrone, in particolare, si tratta di una conferma; solo qualche mese fa, infatti, il karateka moranese aveva difeso i colori italiani ai campionati europei ESKA in Svizzera.

“Ottima la performance della nostra squadra di Kumite, che sfiora il podio tenendo testa a squadre regionali molto blasonate” è il commento dell’allenatore regionale, Alessio Passarelli, il quale, pur non nascondendo la sua soddisfazione, dimostra di voler rimanere con i piedi ben piantati a terra, sottolineando come la trasferta Toscana “sia tutta esperienza per il prossimo futuro”.

Ed ecco i risultati finali del Torneo delle Regioni. Kumite cadetti (+65kg), Domenico Nociti terzo posto. Categoria Kumite individuale Speranze (-65kg), Pasquale Marrone, terzo posto. Traguardi di tutto rispetto, considerato l’elevato livello tecnico della manifestazione. Buona anche la prestazione degli altri ragazzi, al loro esordio assoluto in una gara nazionale, Francesco e Manuele Rivello, Thana Joele.