Violento scontro lungo la Statale 18: quattro ragazzi feriti, uno è grave

Non è ancora chiara la dinamica del grave incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la Strada Statale 18, in un tratto ricadente nel comune di Longobardi. Quel che è certo è che due auto - una Panda ed una Smart - si sono scontrate a velocità sostenuta.

Il bilancio è di quattro feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere, assieme al personale medico del 118 e squadre Anas per mettere in sicurezza l'arteria stradale. Indagano ora i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.