Due incidenti nel cosentino: quattro i feriti, per uno interviene l’eliambulanza

L'incidente di Luzzi

Quattro persone sono rimaste ferite in due differenti incidenti stradali ma avvenuti entrambe nel cosentino. Il primo si è registrato intorno alle sei e mezza del pomeriggio sulla statale 660 in contrada Muri del comune di Luzzi.

In uno scontro tra due vetture uno dei due conducenti è stato estratto dalle lamiere della vettura, in cui era rimasto incastrato, dai Vigili del Fuoco, che lo hanno poi affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il suo successivo trasporto in ospedale che è avvenuto a bordo di un elisoccorso. L’altro automobilista era stato invece già estratto dall’auto dagli operatori del 118. Presenti anche i carabinieri.

Due ore più tardi, verso le otto e trenta di questa sera, il secondo incidente, questa volta sulla Statale 18, nel comune di Longobardi.

Anche in questo caso coinvolte due vetture e altrettanti i ferriti, di cui uno rimasto anch’esso incastrato nell’abitacolo ed estratto dai Vigili del Fuoco di Paola che lo hanno poi affidato ai sanitari. I due malcapitati sono attualmente assistiti nelle ambulanze. Sul posto la polizia stradale per gli adempimenti di competenza.