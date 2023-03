Raggira una donna e si fa consegnare oltre 90 mila euro: arrestato 35enne

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Calizzano, piccolo centro del savonese al confine tra Liguria e Piemonte, per aver perseguito nel tempo una truffa sentimentale a danno di una donna del posto. Si tratta di un pregiudicato trentacinquenne, originaro di Potenza e residente a Praia a Mare, in provincia di Cosenza.

A rivolgersi ai militari è stata proprio la vittima del raggiro: questa però non si sarebbe recata in caserma per denunciare il suo aguzzino, bensì per salvarlo. L'uomo infatti, che continuava a pressarla per ricevere del denaro, le avrebbe addirittura raccontato di essere stato sequestrato da un estorsorse.

Ma i militari, sentito lo strano racconto, hanno subito compreso che ci fosse qualcosa che non andava. La donna ha così raccontato della particolare storia d'amore nata su internet, ed iniziata proprio con la richiesta di un prestito (mai restituito) per affrontare momentanee difficoltà economiche.

Richieste di denaro che si sono susseguite nel tempo, e che hanno portato la vittima dapprima ad esaurire le proprie riserve economiche, fino ad indebitarsi e chiedere aiuto ai familiari. La stessa era arrivata al punto di versare la metà del suo stipendio all'uomo, che pur non aveva mai visto dal vivo.

Con l'aiuto dei militari la vittima ha compreso il raggiro, ed ha deciso di querelare l'uomo. Questo, nonostante tutto, continuava a contattare telefonicamente la donna, nel tentativo di assoggettarla e farla ricadere sotto il suo controllo. Ma questa volta non c'è riuscito: i militari, vista la gravità del reato ed i precedenti specifici, hanno disposto l'arresto ed il trasferimento in carcere.