Controlli antidroga nel vibonese: incensurato finisce nei guai

Proseguono i controlli della Polizia per contrastare lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone di maggiore criticità.

Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno svolto una serie di verifiche nell'area di Briatico, in zone particolarmente note per queste attività.

A finire nel mirino dei poliziotti un incensurato del posto, trovato in possesso - complessivamente - di circa 300 grammi di stupefacenti. A seguito di una accurata perquisizione nella sua abitazione sono state infatti rinvenute ingenti quantità di marijuana e di hashish, suddivise e nascoste in vari punti dell'appartamento. Rinvenuto inoltre un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento.

Al termine dei controlli gli agenti hanno tratto in arresto l'uomo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, misura successivamente tramutata in obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.