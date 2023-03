Reggio Calabria: dibattito su proposta di legge per la valorizzazione della street art

La Città Metropolitana di Reggio Calabria si ripropone come una delle capitali della street art del Mezzogiorno d'Italia. Dopo le prime due fortunate edizioni del progetto che ha consentito la realizzazione di tante opere murarie sul territorio metropolitano, e a pochi giorni dall'uscita del nuovo bando per l'individuazione degli artisti e dei Comuni dove realizzare i nuovi murales, Palazzo Alvaro si interroga sulle prospettive della street art in Calabria.

L'iniziativa reca ancora la firma del Consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio. Sarà lui ad introdurre il tavolo di confronto istituzionale sulla proposta di legge regionale "Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada in Calabria".

L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17 nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, per un dibattito a più voci, al quale prenderanno parte il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace ed i Consiglieri Regionali Ernesto Alecci, Davide Tavernise e Giuseppe Mattiani.

L'incontro sarà l'occasione per affrontare il tema della rigenerazione urbana attraverso l'arte, la cultura come strumento per dare forza all'identità del territorio. All'incontro sono stati anche invitati gli Amministratori dei Comuni fino ad oggi interessati dalla realizzazione dei murales e gli artisti che li hanno realizzati.