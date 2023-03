Crotone. Pnrr: approvata realizzazione di un sistema di bike sharing cittadino

La Giunta comunale di Crotone ha approvato il documento di Indirizzo alla progettazione per la realizzazione di un sistema di Bike Sharing in città, a valere sui fondi del PNRR ottenuti dall’Amministrazione, per un importo di 533 mila euro.

Lo fa sapere l’assessore al Piano, Luca Bossi, spiegando come l’intervento preveda la realizzazione di un sistema di parcheggio e interscambio per offrire il servizio di noleggio delle bici così da Incentivare la mobilità sostenibile e migliorare la qualità di vita del cittadino, decongestionando il traffico veicolare e riducendo l’inquinamento atmosferico.

Nel dettaglio si prevede la riqualificazione dell’area di Piazza G. Sasso, con la creazione di un’area parcheggio attrezzata di interscambio, sia per veicoli che stazioni di cicloposteggio, nel quartiere “300 alloggi”.

Inoltre, la creazione di un sistema per il servizio di bike sharing composto da stazioni di cicloposteggio, con colonnine di ricarica, da installare in siti identificati opportunamente; un per il monitoraggio, la gestione e la telediagnosi; le biciclette a pedalata assistita. Il cicloposteggio dovrà garantire la ricarica delle batterie di questultime.

Ogni operazione presso la stazione dovrà avvenire per mezzo di un dispositivo elettronico come ad esempio un badge o una carta di credito.

I siti identificati per l’installazione corrispondono a punti ritenuti strategici della città di Crotone e di interconnessione: Piazza Pitagora; sul Lungomare cittadino all’altezza di Piazza Rino Gaetano; Terminal Bus di rione fondo Gesù; Stazione ferroviaria; e Rione 300 Alloggi.

“Un ulteriore progetto afferente al PNRR, di rigenerazione urbana, che insiste soprattutto nel rione 300 Alloggi già oggetto di interventi importanti di riqualificazione (su tutti il campo di Tufolo e la realizzazione di una palestra Indoor) che metterà nelle condizioni l’ente di dotarsi di un sistema di bike sharing per favorire l’intermodalità in città. Si parte con la fase progettuale a cui seguirà la realizzazione dell’intervento. Un settore, quello del PNRR, che sta lavorando senza sosta per raggiungere gli obiettivi preposti” dichiara l’assessore Bossi.