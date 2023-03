Traffico di droga, in due pizzicati sulla 106 con tre chili di eroina

Sono stati beccati con a bordo dell’auto su cui viaggiavano di diversa eroina, ed a casa con dell’altra droga che una volta venduta al dettaglio avrebbe assicurato un guadagno di oltre 200 mila euro.

È così che due albanesi che è risultato dimorassero uno a Policoro, in provincia di Matera, in Basilicata, e l’altro a Bari, in Puglia, sono stai arrestati in flagranza per traffico di stupefacenti e per loro si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Castrovillari.

Sono stati i finanzieri di Montegiordano, nel cosentini, a fermarli lungo la Statale 106, nel comune di Roseto Capo Spulico mentre percorrevano la statale in direzione nord.

Non convinti delle motivazioni fornite dai due sulla loro provenienza e destinazione, ed insospettiti anche dall’eccessivo nervosismo manifestato, le fiamme gialle hanno eseguito un’accurata ispezione del mezzo che ha consentito di ritrovare dapprima poco più di un chilo e trecento grammi di eroina.

I successivi approfondimenti, desunti dalla consultazione delle banche dati sul conto dei fermati, uno dei quali, in particolare, è risultato già gravato da numerosi precedenti specifici, hanno indotto le fiamme gialle a proseguire, immediatamente, le attività di servizio anche fuori regione, eseguendo una perquisizione domiciliare nell’abitazione di quest’ultimo, a Policoro.

Qui la pattuglia ha ritrovato altri quantitativi di stupefacenti, nello specifico oltre un chilo e mezzo di eroina, quindici grammi di hashish e due chili e quattrocento grammi di sostanza da taglio per l’eroina.