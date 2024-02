Nell’auto mezzo chilo di “brown sugar”, si spalancano le porte del carcere

Due presunti corrieri della droga provenienti dalla Puglia sono stati arrestati dai finanzieri di Montegiordano, sulla fascia ionica cosentina, dopo esser stati pizzicati a trasportare un grosso quantitativo di eroina.

Le fiamme gialle hanno fermato un’autovettura in transito sulla Statale 106, mentre viaggiava in direzione di Reggio Calabria, chiedendo ai due uomini a bordo dove fossero diretti e i motivi del loro viaggio ma ricevendo delle risposte apparse incerte ed evasive, tanto da insospettirle.

Da qui la decisione di approfondire ispezionando l’abitacolo dell’auto con l’ausilio di un cane antidroga, C-Quanto: controllo che ha confermato i dubbi quanto è stato ritrovato un involucro contenente dell’eroina della tipologia cosiddetta “brown sugar”, del peso complessivo di mezzo chilo.

La droga è stata evidentemente sequestrato mentre i due giovani, che peraltro risultavano gravati da numerosissimi precedenti penali proprio per stupefacenti, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Castrovillari che, infine, ne ha disposto l’immediato accompagnamento presso la casa circondariale locale, con l’accusa di detenzione e trasporto illecito di stupefacente.