Dalla piattaforma alla gestione del conto: scommettere in sicurezza

Il fenomeno delle scommesse a distanza continua la sua crescita: l’aumento del comparto online, nell’arco degli ultimi tre anni, è stato dell’89 per cento, almeno stando ai dati ufficiali provenienti da Agimeg, che riguardano soltanto i concessionari con regolare licenza.

Il tema della legalità è strettamente connesso a quello della sicurezza, tenendo conto che non tutti gli operatori di betting sono bookies certificati da ADM.

Per questo motivo il concetto di gioco sicuro passa anche dalla scelta dei migliori siti scommesse , che devono rispettare determinati parametri di affidabilità e sicurezza nonché, soprattutto, di legalità. Vero è anche che scommettere con responsabilità fa parte di un approccio sicuro al mondo del betting online, ma per poterlo fare è necessario conoscere le regole dei giochi e le terminologie specifiche, così da gestire in modo ottimale il proprio conto, evitando perdite esagerate.

Prima di tutto, però, è opportuno scegliere l’operatore giusto, tra i tanti che vengono pubblicizzati in Rete, non sempre affidabili in quanto non autorizzati. Perché un sito scommesse si possa considerare sicuro, deve possedere necessariamente la licenza ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che regolamenta i giochi per conto dello Stato. Il numero di licenza è di 5 cifre, e deve essere pubblicato in homepage o sulle altre pagine del sito dal concessionario; spesso è affiancato dal logo a forma di timone dell’Agenzia, ma anche dalle indicazioni sul gioco responsabile. Il possesso della licenza assicura che la piattaforma di gioco è protetta da opportune chiavi crittografiche per lo scambio dei dati e per le transazioni come depositi e prelievi. Il possesso del certificato SSL (Secure Socket Layer) è verificabile alla barra degli indirizzi, ovvero se la stringa inizia con “https” ed è preceduta dal simbolo del lucchetto.

Non solo: il dominio deve terminare con “.it” anche se il concessionario è straniero, perché i siti che terminano in modo diverso (ad esempio “.com”) potrebbero o non essere legali oppure avere regolare licenza, ma in altri paesi, come Malta o la Svizzera, ad esempio. I siti scommesse legali sono dunque soltanto quelli con licenza ADM, e la loro affidabilità è garantita dai controlli praticati dagli Organismi di Verifica e Controllo, detti anche Odv, che esaminano la piattaforma di gioco e la regolarità dell’offerta, rilasciando un certificato di idoneità preliminare alla licenza stessa.

Sul sito ufficiale dell’Agenzia i concessionari nuovi o quelli con licenza rinnovata sono pubblicati e aggiornati periodicamente, e la consultazione vale come “prova del nove” in caso di eventuali ulteriori dubbi.

Un bookie affidabile, inoltre, richiede sempre la registrazione e l’invio del documento di identità per la verifica della maggiore età, anche quando si utilizzano i bonus senza deposito: alcuni siti scommesse, inoltre, offrono la possibilità di registrarsi tramite SPID, e dunque in questo caso il passaggio della compilazione manuale si salta, e l’autenticazione è automatica, in quanto connessa all’identità digitale.

La navigabilità del sito, da desktop e in versione ottimizzata per mobile, oppure tramite le app native, se il bookmaker ne ha sviluppata una, sono tutti parametri che contraddistinguono un operatore affidabile, perché è importante che la piattaforma di gioco sia funzionante, ma anche chiara nella grafica e nella consultazione delle sezioni, nonché rapida e fluida nei tempi di caricamento.

Lo sviluppo di una piattaforma ottimale è compito delle software house, ed eventuali partnership con le principali sul mercato sono di solito pubblicate sul sito del concessionario, in quanto simbolo di garanzia, così come anche il possesso di eventuali certificazioni rilasciate da enti come eCOGRA e iTech Labs, le quali attestano l’equità dei giochi, la sicurezza e, in linea generale, il buon funzionamento di un bookie legale.

Gli scommettitori, più o meno esperti, possono dunque intuire anche da questi aspetti se si trovano di fronte a un bookmaker affidabile, e a questi parametri di valutazione si deve aggiungere la presenza di un servizio clienti facile da contattare, tramite mail, telefonicamente o, meglio ancora, via chat, talvolta anche in versione live. Un buon help desk deve avere orari prolungati, meglio ancora se 24 ore su 24, e rispondere in modo chiaro alle richieste degli utenti, ma soprattutto in tempi rapidi, visto che il mondo delle scommesse è caratterizzato da una certa velocità e interattività.

Se, inoltre, tra i metodi di pagamento offerti dal bookie, rientrano, oltre alle carte di credito e ai tradizionali bonifici bancari, anche sistemi come PayPal e altri wallet (Skrill, Neteller, etc.), ma anche le prepagate tipo Postepay e altre modalità innovative, anonime e sicure come Paysafecard, allora senza dubbio ci si trova di fronte a un operatore pienamente serio e affidabile.

Detto questo, la sicurezza nello scommettere dipende anche dall’approccio utilizzato dall’utente, che comporta la necessità di conoscere alcuni concetti chiave specifici del betting online.

Il bankroll è uno di questi: con questo termine si intende il conto del giocatore, che richiede una gestione oculata: i depositi e i prelievi, le giocate e le vincite possono essere registrate e monitorate su fogli di calcolo o su software specializzati, quest’ultimo caso se si è scommettitori assidui. Il concetto di base è comunque sempre quello di minimizzare le perdite, e dunque la strategia di gioco va calibrata sul medio periodo, se si è intenzionati a giocare in modo continuativo.

In particolare, è utile sfruttare bonus come quelli senza deposito o come quelli cashback, per il rimborso delle scommesse in perdita, ma anche spendere in base alle proprie reali disponibilità, magari utilizzando una carta prepagata che non prevede “scoperti” oppure metodi di pagamento che non richiedono costi aggiuntivi di commissione, tipo PayPal.

Importante è anche conoscere bene gli eventi sui quali si scommette, e restare aggiornati informandosi su quote e pronostici, ma anche sullo stato di salute delle squadre e dei giocatori, oppure su varianti come la trasferta, il terreno di gioco, le condizioni meteo, eventuali infortuni, tutti aspetti che possono influire anche sui risultati più prevedibili, ribaltandoli, di fatto.

Quello che è fondamentale sapere, a prescindere, è che non esiste un modo sicuro al 100 per 100 per vincere una scommessa e, soprattutto se si è alle prime armi, è sempre bene puntare con prudenza, per gradi, oppure fissando un bankroll iniziale e imponendosi di rispettarlo, decidendo di reinvestire le vincite in maniera oculata e mirata. Forzare le scommesse sull’onda dell’entusiasmo può essere pericoloso e generare perdite inaspettate, quindi meglio ragionare a tavolino, così da intraprendere un approccio al gioco lucido e razionale.

Riassumendo, gli step base delle scommesse sicure sono: scelta del bookie legale, verifica del corretto funzionamento della piattaforma, selezione degli eventi, aggiornamenti sui risultati - anche dalla stampa specializzata - e gestione responsabile del bankroll.