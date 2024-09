Come favorire il miglioramento sismico all’interno delle aziende

Alcune realtà produttive sono spesso inconsapevolmente esposte ai rischi provenienti dall'azione di un evento sismico: molti dei capannoni prefabbricati che oggi ospitano attività aziendali sono stati costruiti infatti in un'epoca in cui, a causa di una normativa sismica piuttosto carente, in fase di progettazione non si prestava la giusta attenzione all'impatto dei terremoti sulle strutture.

Oggi, con l'introduzione delle NTC 2008, le cose sono cambiate e tutte le nuove costruzioni sono chiamate a rispettare standard progettuali all'avanguardia; ciò però non pone rimedio alla vulnerabilità dei capannoni industriali esistenti, per i quali è necessario intervenire con specifici interventi di miglioramento sismico.



Miglioramento sismico: perché è importante nei capannoni prefabbricati

Un intervento sismico su un capannone prefabbricato ha come obiettivo quello di assicurare la sicurezza delle vite umane che quotidianamente operano al suo interno.

La resistenza sismica degli edifici industriali, però, è essenziale anche per contenere i potenziali danni connessi a un cedimento, evitando che i crolli possano causare danneggiamenti o determinare uno stop dell'attività produttiva.

Un intervento di miglioramento sismico, considerata la pericolosità sismica che caratterizza la quasi totalità del territorio nazionale, è il solo modo per preservare la struttura dall'azione di un evento tellurico.

A porre in essere questo genere di interventi sono le aziende specializzate nell'antisismica industriale, le sole a poter intervenire puntualmente e senza interruzioni dei cicli produttivi.



Seriana S.p.A.: la realtà specializzata negli interventi di miglioramento sismico

Nell’ambito delle aziende specializzate nell’antisismica industriale, una delle realtà di rilievo presenti sul territorio è senza dubbio Seriana S.p.A. - Seismic Reinforcements, realtà di Bergamo nata nel 2013 come Seriana Edilizia.

Quest’azienda bergamasca apporta miglioramenti sismici all’interno delle imprese tramite un protocollo di intervento all'avanguardia, in grado di trasformare qualunque vecchio capannone in una moderna struttura sismo-resistente.

Il servizio proposto è chiavi in mano e, su richiesta, oltre a preservare l'ambiente da sporco e pulviscolo, può prevedere interventi programmati anche in base al calendario di chiusura delle aziende committenti.

Un operato che viene sempre perseguito con l’obiettivo di crescere e rinnovarsi costantemente. È per questa ragione che nel 2024 Seriana Edilizia cambia il suo nome in Seriana S.p.A. , evolvendosi da s.r.l. a S.p.A. e Società Benefit.

Questo traguardo va ad aggiungersi a quello altrettanto significativo dell’espansione sul territorio nazionale, avviata nel 2023 con l’apertura di un nuovo point in Toscana e con l’imminente inaugurazione del point a Moncalieri, in provincia di Torino.

Miglioramento sismico: gli interventi previsti per i capannoni prefabbricati

Per colmare le carenze costruttive dell'edilizia industriale, è essenziale prevedere, sulle aree che presentano una maggiore criticità, adeguati interventi antisismici finalizzati a scongiurare il manifestarsi di meccanismi di rottura.

I professionisti dell'antisismica, dopo un'attenta analisi conoscitiva della struttura e dei suoi materiali, elaborano una proposta personalizzata, che permette di colmare quelle fragilità in genere ereditate da una fase storica nella quale i requisiti antisismici non erano conformi all’effettiva vulnerabilità sismica del territorio.

Per migliorare le prestazioni della struttura sotto l'azione di un terremoto, le soluzioni poste in essere sono diverse. Sui capannoni industriali il primo step è il rinforzo locale che consiste nell’intervenire principalmente con sistemi di vincolo trave pilastro e con sistemi di vincolo tegolo-trave, i primi essenziali per garantire l’appoggio delle travi primarie sui pilastri e, i secondi, per garantire il collegamento degli elementi strutturali orizzontali spesso causata dalle azioni di scuotimento sismico.

Oltre ai diversi sistemi di vincolo tra elementi secondari, esistono poi sistemi di connessioni tra la struttura principale e i pannelli di tamponamento, passaggio operativo fondamentale per scongiurare il ribaltamento degli stessi. Infine, la vasta gamma di soluzioni, al variare delle specifiche carenze strutturali e dalle esigenze specifiche di layout, permette di installare sia vincoli dall'esterno sia vere e proprie opere di upgrade, le quali, tramite varie tecniche, tra cui sistemi anti martellamento e di dissipazione, offrono la possibilità di migliorare globalmente la risposta dell'edificio alle potenziali azioni sismiche.