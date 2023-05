Evolution Gaming - Il miglior fornitore di casino live

Evolution Gaming è stata fondata da svedesi nel 2006 e nel corso del tempo è diventata un vero e proprio campione per quanto riguarda i giochi di casinò dal vivo.

Questo provider offre diverse varianti di casino live di blackjack, roulette, baccarat e poker.

Oggi, Evolution Gaming possiede diversi sviluppatori di software popolari che sono ben noti per le loro slot. Questo dimostra quanto sia imponente questo provider.

Per quanto riguarda i premi e le nomination, Evolution Gaming ha vinto un numero incredibile di premi in varie categorie.

Tra l'altro, Evolution Gaming ha vinto gli EGR B2B Awards per 12 volte di fila nella categoria "Fornitore di casinò live dell'anno".

Non c'è dubbio che Evolution sia il miglior sviluppatore di giochi di casino live di tutti i tempi!

Nuove uscite da Evolution Gaming

Evolution Gaming è al top quando si tratta di offrire giochi di casinò. Poiché si concentra solo sull'offerta di giochi con croupier reale, può dedicare tutte le sue energie all'offerta di fantastici giochi dal vivo.

Nel loro portafoglio di giochi, troverete tutti i giochi da tavolo più comuni, anche se in versione live.

Ciò significa che si può giocare in tempo reale contro altri giocatori o contro il banco, e osservare un croupier in carne e ossa con cui si può chattare.

Evolution Gaming rilascia regolarmente nuovi giochi di casinò innovativi. Alcuni esempi dei giochi di casinò tra cui è possibile scegliere sono:

Poker;

Roulette;

Baccarat;

Blackjack.



Naturalmente, sono disponibili in molte varianti diverse, per cui non ci si annoia mai a giocare.

Tra i giochi che Evolution offre, ci sono anche alcuni giochi dal vivo che si discostano dal solito tema dei giochi da tavolo.

Indipendentemente dal gioco casino live che si sceglie di giocare, l'attenzione è sempre rivolta al fatto che sia live.

Dal momento che Evolution ha già sviluppato una tonnellata di giochi fantastici, naturalmente non offre nuovi giochi allo stesso ritmo rapido degli sviluppatori di giochi incentrati sulle slot, ma ci sono ancora molte uscite che si possono aspettare.

I migliori giochi dal vivo sviluppati da Evolution

Evolution Gaming offre spesso giochi da tavolo classici in un'ampia selezione, dove l'attenzione è rivolta a fornire un'esperienza di gioco il più possibile reale. Potete aspettarvi un gioco mozzafiato, indipendentemente dal titolo che sceglierete.

Di seguito sono riportati i 3 migliori giochi sviluppati da Evolution Gaming.

Gonzo’s Quest Live

La slot machine Gonzo's Quest appartiene allo sviluppatore di giochi Netent, ma Evolution Gaming l'ha trasformata in un divertente gioco di casinò dal vivo.

Infatti, Evolution ha realizzato una serie di successo di versioni di giochi simili con i classici che molte persone amano giocare.

In Gonzo's Treasure Hunt, si gioca con un croupier in carne e ossa che si trova davanti a uno schermo di gioco, dove si può vedere anche il carismatico Gonzo.

Il gioco ha un superbo RTP del 96,56% e molti tipi di scommesse diverse, con la possibilità di vincere fino a 20.000 volte la propria puntata.

Lightning Roulette

La Lightning Roulette funziona in modo simile alla roulette normale, ma con un ritmo di gioco extra veloce.

Si gioca contro il croupier in un magnifico ambiente da casinò. Si applicano le stesse regole della roulette classica e si può vincere un massimo di 500 volte la propria puntata.

Il gioco ha un RTP del 97,30%, un rapporto di vincita relativamente alto.

Deal Or No Deal Live

Questo è uno dei giochi dal vivo più emozionanti di Evolution, diverso dalla maggior parte dei giochi da tavolo classici.

Il gioco è molto veloce e il giocatore deve cercare di indovinare cosa si nasconde nella valigetta. Ogni valigetta può contenere fino a 5 milioni.

Deal Or No Deal Live ha un RTP teorico del 95,42%.

Giochi con Jackpot

Evolution Gaming offre 3 diversi jackpot che possono essere trovati tutti nel poker e che offrono somme piuttosto impressionanti.

Tuttavia, non è facile vincere, poiché è necessario ottenere, tra le altre cose, un seme di sette carte.

Ecco i giochi di casino live in cui è possibile vincere il jackpot: