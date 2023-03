Le Aquile volano in B: il Catanzaro sconfigge il Gelbison e conquista la promozione

Giornata storica per l'Us Catanzaro: le aquile giallorosse hanno conquistato una meritata vittoria contro il Gelbison, nella partita giocata questo pomeriggio nello stadio Arechi di Salerno (QUI).

Vittoria che ha sancito matematicamente la promozione in Serie B della squadra guidata da Vincenzo Vivarini, che oggi festeggia assieme ad una marea di tifosi - oltre 10 mila - giunti in trasferta per seguire e supportare i giocatori.

Una vittoria apparsa ormai come inevitabile sin dall'inizio del match, e segnata sin da subito dal gol di Pietro Iemmello, al diciottesimo, che segna così la sua 23a rete in campionato.

Una distanza incolmabile per i padroni di casa, che nonostante gli sforzi non sono riusciti a tenere testa ai giallorossi. Una seconda rete è stata centrata da Enrico Brignola negli ultimi minuti di recupero del secondo tempo.



Un successo, quello della promozione, raggiunta con cinque giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, e con ben 16 punti di distacco dalla seconda in classifica, l'Fc Crotone oggi impegnato contro la Viterbese (LEGGI).

Un traguardo dunque storico per i giallorossi, che risalgono in Serie B dopo 17 anni, ossia dal campionato del 2005-2006.