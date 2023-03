Pallanuoto, Serie A2. Il Cosenza torna da Ancona col secondo pari della stagione

Secondo pari della stagione di A2 per la Cosenza Pallanuoto, nella terza giornata del girone di ritorno. Termina 7-7 la gara tra la Vela Nuoto Ancona, seconda in classifica, e la compagine calabrese, capolista del girone Sud.

Una buona gara, ad ogni modo. Ed obiettivi del team bruzio invariati: “Ottimo approccio alla gara. Abbiamo disputato una buona partita sbagliando qualcosa in più nel terzo periodo. Ci siamo riscattate nell’ultimo tempo ed abbiamo rischiato anche di vincere”, ha commentato al termine Mister Fasanella.

Nel primo tempo le due squadre si equivalgono: termina 2-2 e per il Cosenza con le reti di Koide e De Mari. Nella seconda frazione le cosentine passano in vantaggio grazie alla doppietta di Nisticò.

La terza frazione è completamente appannaggio delle padrone di casa che siglano tre gol con Oliveri, Dametto e Quattrini. Nell’ultimo quarto il Cosenza recupera e si impone per 3-1, con altre due reti di Nisticò ed una di Malluzzo.

"Giocare fuori casa non è mai facile ma c'è voglia di riscatto nell'aria e cercheremo di dare il meglio e di lottare”, aveva affermato l'atleta della Cosenza pallanuoto Loredana Stavolo prima della gara.

Ha arbitrato il signor Leonardo Bechelli. Riposo invece per la Serie C e le giovanili per le gare nazionali, in svolgimento nelle giornate del 18 e 19 marzo, nella piscina di Campagnano a Cosenza.

IL TABELLINO

Parziali: 2-2, 1-2, 3-0, 1-3

Vela Nuoto Ancona: Andreoni, Strappato, Martella 1, Monterubbianese 1, Ferretti, Consolani, Bartocci, Olivieri 2, Dametto 1, Bersacchia 1, Quattrini 1, Mancinelli. All.: Pace

Cosenza Pallanuoto: Brandimarte, Stavolo, Greco, De Mari 1, Le Fosse, Malluzzo 1, Morrone, Sesti, Zaffina, Nisticò 4, Koide 1, Reda. All.: Fasanella