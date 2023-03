Pallamano, Serie B. Putignano-Crotone, Nesputo risolve in zona Cesarini: pareggio equo

È un goal di Nesputo, proprio all’ultimo secondo di gara, che consente alla Pallamano Crotone di rientrare imbattuta dalla difficile trasferta di Putignano.

Un pareggio equo che arriva al termine di un match ben interpretato dalla giovane formazione pitagorica. Nonostante l’inesperienza, emersa soprattutto in alcuni frangenti di gara, i rossoblù crotonesi riescono ad arginare con buona personalità l’avversario e aggiungono un ulteriore tassello nel proprio percorso di crescita.

L’avvio è equilibrato e anche gli attacchi sono bloccati. Il tecnico crotonese opta per l’impiego del doppio pivot, Vrenna e Buscema, una scelta azzeccata su cui poggerà l’intero impianto offensivo dei crotonesi.

Ma a metà frazione la Joker approfitta di un momento di scarsa precisione al tiro dell’avversario per conquistare un margine di +4 che conserva sino a 4’ dal termine. Con la doppia realizzazione di Nesputo e il goal di Perri i crotonesi riducono lo svantaggio e vanno al riposo sotto di un goal (11-10).

Nel secondo tempo il Crotone parte forte e ribalta il parziale in proprio favore (12-15) grazie alle reti di Riganello, Berlingeri e Perri ma i pugliesi trovano la forza per agganciare la parità (15-15) al termine di veloci ripartenze.

Gli ultimi 20’ riservano nuove e vibranti emozioni: le contendenti mettono in campo ogni energia residua e il punteggio inizia ad oscillare in un verso e nell’altro.

Nel Crotone entra bene in gioco Menzano, autore di due reti importanti e di un’ottima prestazione difensiva, ma anche il portiere Lo Guarro sale in cattedra con alcuni interventi decisivi.

A pochi minuti dal termine i pugliesi piazzano un break micidiale in proprio favore e si portano in vantaggio (22-19) ma il gran cuore di Buscema e compagni consente il prodigioso recupero (22-22) quando mancano 4’ al termine.

Il Putignano reagisce con Delizia (23-22), Menzano ripristina la parità. A 13 secondi dal termine Losavio porta nuovamente in vantaggio la Joker (24-23), sembra fatta per i pugliesi ma i crotonesi non si arrendono: rimessa veloce e fallo su Riganello.

Il tempo è fermo, mancano solo 3 secondi al termine e ai crotonesi rimane un’unica possibilità con il classico tiro della disperazione. Ci prova Nesputo che con una prodezza, proprio all’ultimo istante utile, trafigge il portiere avversario e ripristina definitivamente il pareggio (24-24).

Segue il tripudio per il risultato molto incoraggiante che premia i giovani crotonesi con un punto, strappato con le unghie e con i denti, quando tutto sembrava oramai perduto.

IL TABELLINO

Joker Putignano-Pallamano Crotone 24 -24 (11-10)

Joker Putignano: Bianco (2), Capobianco (2), Carone (4), D’Alì, Dalena, Delizia (4), Laera (1), Losavio (3), Mele (3), Quarato, Romanazzi V (5), Romanazzi R, Saitta, Santoro, Tinelli. Allenatore: Nebbia

Crotone: Malena, Vrenna (3), Caristo, Perri (6), Nesputo (6), Riganello (3), Berlingeri (2), Lo Gaurro, Buscema (2), Menzano (2), Arcuri, Marchio. Allenatore: Cusato

Arbitri: Potenza e Lorusso