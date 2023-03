Crotone, al via i lavori di restauro del Bastione San Giacomo

Prendono il via i lavori di recupero e restauro del Bastione San Giacomo, facente parte del castello aragonese di Crotone. Lo ha annunciato questa mattina la segreteria regionale del Ministero della Cultura, specificando lo stanziamento di 3 milioni di euro tramite i fondi Pon - Cultura e Sviluppo rientranti nel Fesr 2014-2020.

Un risultato raggiunto grazie all'inclusione del Castello di Carlo V nella lista degli attrattori culturali calabresi: la fortezza - che comprende un'area di oltre 13 mila metri quadri ed ha un perimetro di 640 metri - è stata dichiarata come bene di interesse culturale già nel 1965.

"Il Bastione San Giacomo è posizionato nella zona sud-est del Castello, il cui ingresso è ubicato sul lato ovest. Entrati nel Castello, il percorso per raggiungere la sommità del Bastione è costituito da una rampa pavimentata con porfido che conduce sul lato sud del Castello, su un'area pavimentata anch'essa in porfido, che si estende dalla Torre Comandante al Bastione San Giacomo la cui sommità nel tempo è stata oggetto di diversi interventi che hanno previsto la realizzazione di opere in calcestruzzo" viene specificato nella nota ministeriale (QUI).

"L'intervento di restauro comprenderà il ripristino della scala posta all'ingresso del Castello, il risanamento dei paramenti murari, il ripristino dei vani interni, il ripristino della sommità e dei paramenti del bastione, la messa in sicurezza degli archi in muratura, il ripristino dell'illuminazione esterna ed interna ed altre attività che consentiranno la piena fruizione dello storico edificio" si legge in conclusione.