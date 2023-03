Ciclo seminariale Cittadinanza attiva e costituzione Memoria testimonianza speranza

In coincidenza con la settimana commemorativa delle vittime innocenti delle mafie e in prosecuzione del ciclo di incontri che ha preso avvio il 24 febbraio scorso in parthnership con il professor Giancarlo Costabile dell’ Università della Calabria, l’Istituto F. Severi, diretto da Fortunato Praticò, comunica la prossima data del 27 Marzo in cui in collaborazione con la referente della disciplina di ed civica Domenica Velardo, Rossella Bulsei e moderato da Carmine Pisano, gli alunni delle classi quinte saranno impegnati in un seminario sul tema della memoria, testimonianza e speranza.

Il Seminario si avvale del contributo pedegogico-scientifico del professor Costabile titolare dell’unico insegnamento in Italia di Pedagogia dell’antimafia.

Interverranno il giornalista Michele Albanese, Consigliere nazionale Fsni con delega alla legalità, l’imprenditore e testimone di giustizia Gaetano Saffioti e don Pino De Masi referente per la Piana di Gioia Tauro di Libera. Gli interventi focalizzeranno il valore della testimonianza e della conoscenza del fenomeno e del contesto in cui si sviluppano le mafie, con l’intento di creare conoscenza e costruire massa critica, per contrastarne la replicazione sul territorio.

Nel corso del seminario gli studenti saranno parte attiva con la presentazione di un testo di Leonida Repaci ispirato alla speranza di riscatto della Calabria e nel successivo dibattito.