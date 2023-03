Inaugurato a Diamante il murale dedicato a Carlo Alberto Dalla Chiesa

Inaugurato, questa mattina a Diamante, il Murale realizzato dall'artista Agostino Cirimele e dedicato al Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. A scoprire il Murale sono stati il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella; Il Comandante della Legione Carabinieri "Calabria", il Generale di Divisione Pietro Salsano; il Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno. Presenti le massime rappresentanze delle Forze dell’ordine, il Presidente della Commissione anti ‘ndrangheta del Consiglio Regionale, Pietro Molinaro, numerosi sindaci, autorità religiose, rappresentanti dell’ANC, altre associazioni e tanti cittadini.

Per l’Amministrazione Comunale, oltre al Sindaco, erano presenti il Vicesindaco, Giuseppe Pascale; gli Assessori Francesca Amoroso e Franco Suriano; il Consigliere comunale Ornella Perrone. La mattinata è proseguita al Cineteatro Vittoria, dove con grande successo si è esibita la Fanfara dei Carabinieri del 10° Reggimento Campania, magistralmente diretta dal Maestro Luogotenente Luca Berardo e accompagnata da numerosi applausi.

A introdurre i temi dell’iniziativa e presentare l’iniziativa è stata la giornalista Marianna De Luca. "È una giornata di cambiamento e di crescita - ha detto il sindaco di Diamante Ernesto Magorno - nel ringraziare e salutare i presenti - voluta affinché si rafforzi l’ideale ponte tra i cittadini e le istituzioni. Nella ricorrenza della ventottesima Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti – ha sottolineato il Prefetto Vittoria Ciaramella - è stato importante omaggiare attraverso l’arte e in un luogo simbolo chi come il Generale dalla Chiesa ha sacrificato la vita per combattere il malaffare".

Anche Il Generale Salsano, ha voluto ricordare la figura di Carlo Alberto dalla Chiesa e ringraziare la Città di Diamante, per l’omaggio che ha riservato alla memoria dell’indimenticato Generale dell’Arma e per l’accoglienza ricevuta oggi. Particolarmente toccanti ed applauditi dal pubblico i contributi offerti dagli studenti dell’Istituto Comprensivo e dell’I.I.S.S. seguiti dai docenti Claudia Perrone e Anna Storelli: canzoni e riflessioni dedicate al tema della giornata e al ricordo generale dalla Chiesa.

Al termine targhe ricordo della giornata sono state consegnate al Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Divisione Pietro Salsano; al Prefetto di Cosenza, Dott.ssa Vittoria Ciaramella; alla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri "Campania”; al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, Col. Giuseppe dell’Anna; al Questore di Cosenza, Michele Maria Spina; al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Agatino Saverio Spoto; all’artista Agostino Cirimele; all’Istituto Comprensivo e all’I.I.S.S. di Diamante, rappresentate dalle Prof.sse Cinzia Campitelli e Anna Storelli.