Scolaresche di Crotone in visita alla caserma dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, mercoledì 22 marzo, alle ore 9.00 una scolaresca istituto comprensivo scuola dell'infanzia Papanice con alcune classi di Fondo Gesù e Margherita di Crotone, hanno fatto visita alla caserma dei Vigili del Fuoco della città.

I piccoli, accompagnati dalle maestre arrivati in bus, sono stati accolti nell'aula Magna del Comando dai funzionari dal personale di servizio e dal personale associazione pensionati vigili del fuoco. Dopo il saluto i bimbi hanno visitato la caserma ed hanno fatto conoscenza di alcuni automezzi e di qualche attrezzatura in dotazione al corpo nazionale.

Tutti hanno, nonostante la piccola età, dimostrato interesse e grande stupore al vedere il movimento dei mezzi a sirene spiegate e dei vigili pronti ad intervenire per aiutare quanti in possibili difficoltà. Alla fine in tarda mattinata dopo un piccolo momento di ristoro, coca cola e patatine offerte dal Personale e dall'associazione pensionati i bambini hanno lasciato la caserma tra sorrisi e applausi, per fare rientro a scuola.