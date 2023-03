Covid, più di 50 casi nel bollettino odierno. 164 guariti e nessun decesso

Diminuiscono i casi di coronavirus accertati in Calabria nelle ultime 24 ore. Si registrano infatti 54 casi, a fronte di 164 guariti. Nessun decesso e nessun nuovo ricovero, con un tasso di positività al 4,33%.

Più casi nella provincia di Catanzaro (+21), seguita da Cosenza (+19), Reggio Calabria (+9), Crotone (+3) e Vibo Valentia (+2), mentre non si registrano da altro paese o provincia.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 302 (22 in reparto, 3 in terapia intensiva, 277 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 112.831 (112392 guariti, 439 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 177 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 151 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 188.832 (187.333 guariti, 1499 deceduti).

Crotone: Casi attivi 15 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 60.007 (59.725 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 96 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 85 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 209.558 (208.632 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 33 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 53.662 (53.460 guariti, 202 deceduti)