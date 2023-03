L’Arvalia Nuoto Lamezia incoronata campionessa regionale e assoluta

I “Campionati Regionali di Categoria Indoor” disputati il 12 marzo e poi ancora sabato 18 e domenica 19, rispettivamente nella piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme e in quella di Cosenza, hanno incoronato l’Arvalia Nuoto Lamezia campionessa regionale di Categoria e Assoluti.

Un risultato strabiliante, che ha visto il team lametino dominare le due classifiche sulle altre 10 società in gara. Circa 200 gli atleti presenti e oltre 850 le gare disputate, più le staffette, che hanno regalato davvero grandi soddisfazioni alla compagine guidata da mister Francesco Strangis, dal vice Niccolò De Giorgio e dal preparatore atletico Simone Nicotera.

Nel corso della kermesse, in particolare, Angelo Talarico ha staccato il pass per i Campionati Italiani negli 800 stile, così come Gabriele Muggeri nei 100 delfino. Ma importantissime sono state le prove e i record regionali conseguiti individualmente dai vari atleti:

Aurora Furci – 1° posto e record regionale nei 50m Stile Libero Unica Cadetti Femmine (27.08), 1° posto nei 100m Stile Libero Cadetti Femmine (58.62), 1° posto nei 50m Rana Unica Femmine (35.18), 1° posto nei 100m Rana Cadetti Femmine (1:15.21), 1° posto nei 200m Misti Cadetti Femmine (2:22.18), 1° posto nei 400m Misti Cadetti Femmine (5:09.50)

Angelo Talarico – 1° posto e record regionale negli 800m Stile Libero Juniores Maschi (8:12.68), 1° posto nei 400m Stile Libero Juniores Maschi (4:00.71), 1° posto nei 200m Farfalla Juniores Maschi (2:07.29), 1° posto nei 100m Farfalla Unica Juniores Maschi (58.16), 1° posto nei 200m Misti Juniores Maschi (2:09.85), 1° posto nei 400m Misti Juniores Maschi (4:38.29)

Gabriele Muggeri – 1° posto nei 100m Farfalla Ragazzi Maschi (58.65), 1° posto nei 200m Farfalla Ragazzi Maschi (2:15.25)

Alessia Nosdeo – 1° posto nei 200m Farfalla Cadetti Femmine (2:29.88), 1° posto nei 200m Rana Cadetti Femmine (2:47.44), 1° posto nei 100m Farfalla Cadetti Femmine (1:07.05), 2° posto nei 50m Rana Cadetti Femmine (35.44), 2° posto nei posto nei 50m Farfalla Cadetti Femmine (31.09), 3° posto nei 400m Stile Libero Cadetti Femmine (4:53.87)

Martina Maglia – 1° posto nei 200m Dorso Ragazzi Femmine (2:31.53), 1° posto nei 200m Stile Libero Ragazzi Femmine (2:15.75), 1° posto nei 100m Dorso Ragazzi Femmine (1:06.4), 3° posto nei 50m Stile Libero Unica Ragazzi Femmine (29.25), 3° posto negli 800m Stile Libero Ragazzi Femmine (10:12.53)

Alice Renda – 3° posto nei 50m Stile Libero Juniores Femmine (30.84)

Angelo Ventura – 2° posto nei 50m Rana Cadetti Maschi (33.88), 2° posto nei 100m Rana Cadetti Maschi (1:12.90), 2° posto nei 200m Rana Cadetti Maschi (2:40.29), 2° posto nei 1500m Stile Libero Cadetti Maschi (19:36.51), 3° posto nei 50m Farfalla Cadetti Maschi (37.31)

Benedetta Gaetano – 1° posto nei 50m Farfalla Cadetti Femmine (30.86), 1° posto nei 200m Stile Libero Cadetti Femmine (2:15.27), 2° posto nei 100m Stile Libero Cadetti Femmine (1:02.71), 2° posto nei 200m Misti Cadetti Femmine (2:30.99), 2° posto nei 400m Stile Libero Cadetti Femmine (4:45.29), 3° posto nei 50m Stile Libero Unica Cadetti Femmine (29.10)

Francesco Perri – 2° posto nei 400m Stile Libero Ragazzi Maschi 14 (4:34.02), 2° posto nei 200m Stile Libero Ragazzi Maschi 14 (2:09.40), 3° posto nei 50m Stile Libero Unica Ragazzi Maschi 14 (28.51), 3° posto nei 100m Stile Libero Unica Ragazzi Maschi 14 (1:01.22), 3° posto nei 200m Misti Ragazzi Maschi 14 (2:29.73)

Gianluca Pittelli – 1° posto nei 200m Rana Ragazzi Maschi (2:26.71), 1° posto nei 200m Misti Ragazzi Maschi (2:15.59), 1° posto nei 100m Rana Ragazzi Maschi (1:05.33), 2° posto nei 100m Stile Libero Ragazzi Maschi (54.46), 1° posto nei 400m Misti Ragazzi Maschi (4:41.33)

Giorgio De Pace – 2° posto nei 50m Stile Libero Unica Ragazzi Maschi (25.34)

Leonardo Grasso – 1° posto nei 200m Dorso Juniores Maschi (2:06.71), 1° posto nei 100m Dorso Juniores Maschi (59.01), 1° posto nei 200m Stile Libero Juniores Maschi (1:57.96), 2° posto nei 200m Misti Juniores Maschi (2:12.44), 2° posto nei 400m Stile Libero Juniores Maschi (4:05.10), 3° posto nei 50m Stile Libero Unica Juniores Maschi (25.31)

Cristina Galati – 1° posto negli 800m Stile Libero Juniores Femmine (9:32.42), 1° posto nei 100m Stile Libero Juniores Femmine (1:01.49), 1° posto nei 400m Stile Libero Juniores Femmine (4:40.98), 1° posto nei 200m Stile Libero Juniores Femmine (2:09.35), 1° posto nei 200m Farfalla Juniores Femmine (2:31.75), 2° posto nei 200m Misti Juniores Femmine (2:34.06)

Riccardo Garritano – 3° posto nei 100m Stile Libero Juniores Maschi (56.11)

Riccardo Stranges – 2° posto nei 200m Rana Ragazzi Maschi 14 (2:49.91), 2° posto nei 100m Rana Ragazzi Maschi 14 (1:16.58), 3° posto nei 200m Stile Libero Ragazzi Maschi 14 (2:15.53),

Gabriele Mascaro – 1° posto nei 400m Stile Libero Ragazzi Maschi (4:14.97 7), 1° posto nei 200m Dorso Ragazzi Maschi (2:07.62), 1° posto nei 100m Dorso Ragazzi Maschi (1:00.10), 2° posto nei 200m Misti Ragazzi Maschi (2:17.85), 3° posto nei 200m Stile Libero Ragazzi Maschi (2:01.11)

Leonardo Calì – 1° posto nei 200m Rana Ragazzi Maschi 14 (2:44.07), 1° posto negli 800m Stile Libero Ragazzi Maschi 14 (9:21.18), 1° posto nei 100m Rana Ragazzi Maschi 14 (1:14.92), 1° posto nei 1500m Stile Libero Ragazzi Maschi 14 (17:40.84), 1° posto nei 400m Misti Ragazzi Maschi 14 (5:15.57), 2° posto nei 200m Misti Ragazzi Maschi 14 (2:28.90)

Domenico Piero Strangis – 1° posto nei 200m Dorso Ragazzi Maschi 14 (2:19.12), 1° posto nei 100m Dorso Ragazzi Maschi 14 (1:06.99), 1° posto nei 200m Misti Ragazzi Maschi 14 (2:25.91), 2° posto negli 800m Stile Libero Ragazzi Maschi 14 (9:22.85), 2° posto nei 400m Stile Libero Ragazzi Maschi (4:34.71), 2° posto nei 1500m Stile Libero Ragazzi Maschi 14 (17:44.04)

Gaia Anna De Sando – 1° posto nei 1500m Stile Libero Juniores Femmine (20:25.01)

Demis Lico – 1° posto negli 800m Stile Libero Ragazzi Maschi (8:46.60), 1° posto nei 1500m Stile Libero Ragazzi Maschi (16:48.72), 2° posto nei 200m Dorso Ragazzi Maschi (2:13.62), 2° posto nei 200m Farfalla Ragazzi Maschi (2:19.27), 2° posto nei 400m Stile Libero Ragazzi Maschi (4:15.75), 2° posto nei 1500m Stile Libero Unica Maschi (16:48.72)

Giulio Torcasio – 2° posto negli 800m Stile Libero Ragazzi Maschi (9:07.50), 2° posto nei 1500m Stile Libero Ragazzi Maschi (17:11.42)

Antonino Richichi – 2° posto nei 100m Rana Ragazzi Maschi (1:10.97), 3° posto negli 800m Stile Libero Ragazzi Maschi (9:08.12)

Mariafrancesca Cimino – 1° posto nei 100m Dorso Juniores Femmine (1:11.21), 2° posto nei 200m Farfalla Juniores Femmine (2:40.96), 2° posto negli 800m Stile Libero Juniores Femmine (10:09.93), 2° posto nei 400m Misti Juniores Femmine (5:49.34)

Giuseppe Richichi – 2° posto nei 50m Farfalla Juniores Maschi (27.35)

Carlo Perri – 3° posto nei 400m Misti Ragazzi Maschi (5:11.93)

Anche le staffette della Arvalia Nuoto Lamezia si sono rivelate davvero di qualità, con gli atleti che sono riusciti a conquistare numerosissimi podi:

1° posto e record regionale nella staffetta 4X50m Misti Ragazzi Maschi di Gianluca Pittelli, Gabriele Muggeri, Gabriele Mascaro e Giorgio De Pace (1:49.09)

1° posto e record regionale nella staffetta 4X50m Stile Libero Cadetti Femmine di Aurora Furci, Alessia Nosdeo, Benedetta Gaetano e Martina Maglia (1:52.72)

1° posto e record regionale nella staffetta 4X50m Stile Libero Juniores Maschi di Giorgio De Pace, Giuseppe Richichi, Angelo Talarico e Leonardo Grasso (1:38.46)

1° posto e record regionale nella staffetta 4X100m Misti Ragazzi Maschi di Gianluca Pittelli, Gabriele Muggeri, Gabriele Mascaro e Giorgio De Pace (3:58.35)

1° posto e record regionale nella staffetta 4X50m Misti Cadetti Femmine di Aurora Furci, Alessia Nosdeo, Martina Maglia e Benedetta Gaetano (2:04.01)

1° posto nella staffetta 4X100m Stile Libero Ragazzi Maschi di Gianluca Pittelli, Gabriele Muggeri, Gabriele Mascaro e Giorgio De Pace (3:40.50)

1° posto nella staffetta 4X100m Stile Libero Juniores Maschi di Leonardo Grasso, Ricardo Garritano, Giulio Torcasio e Giuseppe Richichi (3:44.94)

1° posto nella staffetta 4X100m Misti Juniores Maschi di Leonardo Grasso, Antonino Richichi, Giuseppe Richichi e Angelo Talarico (4:05.98)

1° posto nella staffetta 4X100m Misti Unica Cadetti Femmine di Martina Maglia, Aurora Furci, Alessia Nosdeo e Benedetta Gaetano (4:29.99)

1° posto nella staffetta 4X200m Stile Libero Unica Ragazzi Maschi di Demis Lico, Gabriele Muggeri, Giulio Torcasio e Antonino Richichi (8:16.27)

1° posto nella staffetta 4X200m Stile Libero Unica Juniores Maschi di Gianluca Pittelli, Gabriele Muggeri, Gabriele Mascaro e Giorgio De Pace (7:56.39)

1° posto nella staffetta 4X200m Stile Libero Unica Juniores Femmine di Mariafrancesca Cimino, Gaia Anna De Sando, Alice Renda e Martina Maglia (9:31.93)

1° posto nella staffetta 4X200m Stile Libero Unica Cadetti Femmine di Aurora Furci, Alessia Nosdeo, Benedetta Gaetano e Cristina Galati (8:55.94)

1° posto nella staffetta 4X100m Stile Libero Cadetti Femmine di Cristina Galati, Benedetta Gaetano, Martina Maglia e Aurora Furci (4:03.30)

2° posto nella staffetta 4X50m Stile Libero Juniores Femmine di Cristina Galati, Gaia De Sando, Mariafrancesca Cimino e Alice Renda (2:01.92)

2° posto nella staffetta 4X50m Misti Juniores Maschi di Leonardo Grasso, Antonino Richichi, Giuseppe Richichi e Angelo Talarico (1:51.70)

2° posto nella staffetta 4X50m Misti Juniores Femmine di Mariafrancesca Cimino, Cristina Galati, Alice Renda e Gaia De Sando (2:21.16)

3° posto nella staffetta 4X100m Stile Libero Juniores Femmine di Mariafrancesca Cimino, Carol Serra, Gaia De Sando e Alice Renda (4:30.39)

3° posto nella staffetta 4X50m Stile Libero Ragazzi Maschi di Gianluca Pittelli, Gabriele Muggeri, Antonino Richichi e Gabriele Mascaro (1:43.23)

Infine, importante è stato il contributo di Francesco Gallo, Antonio Devito, Giulia Cianflone, Fabiola Currado e Giorgia Bisurgi, che hanno fattivamente supportato il resto della squadra con le loro performance.