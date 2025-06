Nuoto. Gianluca Pittelli pronto per la prestigiosa avventura del Sette Colli

Gianluca Pittelli

Non smette di regalare emozioni, il giovanissimo Gianluca Pittelli. Crotonese di nascita, ma lametino di adozione, l’atleta dell’Arvalia Nuoto è pronto ad aggiungere al proprio e già ricco palmares una nuova e straordinaria avventura: la partecipazione al prestigiosissimo Trofeo Sette Colli.

La kermesse, di caratura internazionale, è riconosciuta come uno degli eventi più antichi e importanti del panorama natatorio mondiale e si disputerà dal 26 al 28 giugno presso il Foro Italico di Roma.

Talento e determinazione

A meritare questa partecipazione, grazie agli ottimi risultati che lo hanno visto protagonista anche di recente, proprio Pittelli, classe 2008, che non solo è testimonianza di talento e grande determinazione, ma grazie al suo spirito di sacrificio e alla sua continua voglia di migliorarsi, può essere a tutti gli effetti definito ormai un professionista del nuoto, che non smette di stupire, gara dopo gara.

Dopo aver siglato il secondo tempo di sempre ai recentissimi Criteria Nazionali Giovanili di Riccione nei 50 rana, con una medaglia d’oro che lo ha incoronato di nuovo campione d’Italia, e dopo l’ottima esperienza ai Campionati Assoluti insieme ai big del nuoto, l’atleta della piscina comunale “Salvatore Giudice” è pronto a mettersi alla prova ancora una volta nel corso del meeting internazionale.

Distinguersi e lasciare il segno

Il suo obiettivo? Distinguersi e lasciare il segno. Lo farà per la sua famiglia, la sua società, i suoi allenatori, e per chi lo guarda dall’alto e gli darà la forza di riuscire anche questa volta: mister Massimo Borracci, suo storico allenatore, e Simone Nicotera, suo preparatore atletico, ai quali a Pittelli non smette di dedicare ogni sua vittoria.