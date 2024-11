Nuoto, l’Arvalia Lamezia conquista la Coppa Autunno dell’Asi Calabria

Con 864 punti, è stata l’Arvalia Nuoto Lamezia a conquistare la “Coppa Autunno 2024”, indetta dall’ASI Calabria e ospitata dalla piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme. Il secondo posto è andato al Blu Team Nuoto Asd, che è riuscito a far suoi 738 punti, mentre con 710 a calcare il terzo gradino del podio è stata l’Esperienza Nuoto Ss Dilettantistica.

Una manifestazione sentitissima, che ha visto protagonisti dai Giovanissimi ai Master, dai Seniores ai Juniores, dai Ragazzi agli Assoluti e ancora gli Esordienti e la FINP.

“Tutti i nostri ragazzi hanno risposto subito e in maniera più che positiva alla chiamata per questo evento (a parte quattro assenze dovute a motivi di salute), ma i nostri atleti hanno partecipato con grande slancio a questa manifestazione, portando nel cuore Simone Nicotera”, ha spiegato mister Armando Labonia, coordinatore della scuola nuoto e allenatore della squadra ASI.

“Anche chi non lo conosceva, come la squadra master, ha voluto essere presente per onorare il suo ricordo, consapevole di quanto abbia fatto per la nostra società – ha aggiunto l’allenatore -. Una menzione particolare va ai ragazzi della FINP (Alessia Raso, Giuseppe Raso, Antonio Porro e Gianvittorio Longo), che hanno conquistato dei punti determinanti alla vittoria e questa cosa ci riempie ulteriormente d’orgoglio. Ma sono state ottime le prestazioni davvero di tutta la squadra: come prima uscita possiamo ritenerci più che soddisfatti. È andata benissimo e non poteva davvero andare meglio”.

Lo spirito di competizione si è mescolato alla grande commozione in tanti momenti della kermesse. E la società lametina non poteva che dedicare la sua vittoria al giovanissimo preparatore atletico scomparso lo scorso 3 agosto, lasciando un vuoto enorme nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Un plauso per questa positivissima riuscita va quindi a Desirè Avignone, Gaia Castaldo, Gaia Ceraudo, Giorgia Chiaravalle, Angelica Conace, Felicia Conace, Sophia Fiorillo, Valeria Lio, Silvia Paonessa, Rosalba Polito, Greta Strangis, Maria Paola Stuppia, Eleonora Turano, Francesco Pio Campisi, Christian Caruso, Arcangelo Castaldo, Davide Di Gangi, Mario Mazzei, Antonio Lento, Francesco Paonessa, Joshua Della Porta, Azzurra D’Ippolito, Maria Perri, Pasquale Bartolotta, Pietro Borello, Michele Canino, Maria Giovanna Grazia Casalinuovo, Alice Cavalieri, Benedetta Cerra, Sveva Cipolloni, Alessia Ciriaco, Rita Comei, Bruno Costanzo, Angelica Dattilo Serratore, Pierluigi De Fazio, Niccolò Vienni De Giorgio, Valentina De Sensi, Beatrice Del Fonso, Leonardo Di Gangi, Chiara Estini, Giorgia Falbo, Nicola Falvo, Gennaro Fazio, Aldo Ferrise, Isabel Tea Guzzo, Armando Cristian Labonia, Rayan Lo Prete, Gianvittorio Longo, Riccardo Lucchino, Santo Marasco, Alessia Raso, Alessandra Molinaro, Antonio Muraca, Francesco Muraca, Alessia Nicotera, Marialessia Perri, Luigi Perso, Andrea Pileggi, Antonio Porro, Evelyn Raso, Giuseppe Raso, Manuel Russo, Alice Scaramozzino, Gioia Stranges, Chiara Torcasio e Vincenzo Torcasio.

Assenti alla manifestazione, ma presenti col cuore, invece, Sofia Molinaro, Vincenzo Paola, Giorgio Paola e Sirya Bova.