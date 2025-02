Nuoto. L’Arvalia protagonista della prima staffetta para-swim Asi Calabria

Ancora una volta l’Arvalia Nuoto Lamezia si conferma una grande realtà natatoria regionale. Il trionfo di domenica scorsa, in occasione della finale invernale del Trofeo Propaganda Asi ne è la riprova: la società che gestisce la piscina comunale “Salvatore Giudice” ha gareggiato in casa, piazzandosi al primo posto nella classifica della competizione calabrese.

A distinguersi, in particolar modo, sono stati i cinque atleti para-swim del team lametino: Alessia Raso, Noemi Canino, Antonio Porro, Giuseppe Raso e Gianvittorio Longo. Ciascuno di loro ha vinto nelle rispettive gare, dando prova di grande tenacia e forza di volontà.

«Ci siamo qualificati primi nel campionato di categoria ragazzi, juniores e seniores, primi nella classifica generale, secondi nella classifica propaganda e quarti nella classifica esordienti – ha precisato mister Armando Labonia -. È un orgoglio dell’Arvalia aver avuto quattro atleti para-swim che per la prima volta hanno partecipato a una staffetta ASI, organizzata proprio per dare loro la possibilità di cimentarsi anche in quella. Ne siamo davvero orgogliosi e ci riempie di soddisfazione vedere con quanta grinta si allenano e affrontano ogni sfida. Ma risultati ottimi sono anche quelli che arrivano dal lavoro assiduo di tutta la squadra».