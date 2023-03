Crotone, la villa comunale si rifà il look: al via piano di riqualificazione

La villa comunale di Crotone sarà interessata da diversi interventi di riqualificazione che comprenderanno l'intera area del giardino e del largo lavatoio, al di sotto del castello. Lo rende noto l'amministrazione comunale, che annuncia così lavori per 300 mila euro al fine di rendere il luogo maggiormente idoneo ad accogliere eventi culturali e di spettacolo.

"Si tratta di interventi che consentono di mettere in sicurezza l’intera area e che prevedono, fra l’altro, la riqualificazione dell’area eventi con la sostituzione di tutti i sediolini e la riqualificazione del palcoscenico, la sostituzione di tutti i corpi illuminanti, la riprofilatura del piano di calpestio, la sostituzione dei locali adibiti a camerino e spogliatoio per gli artisti, il rifacimento degli impianti di emergenza, la sistemazione della vasca architettonica presso il largo lavatoiol e l’installazione di un impianto di videosorveglianza" spiegano dall'ente.

"Attenzione sarà riservata alla ristrutturazione di elementi di particolare interesse storico come la scalinata principale, elemento cardine della villa comunale, di cui è previsto il recupero e la valorizzazione" si legge ancora nella nota. "Ed inoltre previsto il ripristino della scalinata secondaria che collega l'ultima parte sommitale del terrazzo belvedere. Programmati anche accesi per le persone con diversa abilità".

"È prevista ancora una operazione di verifica strutturale ed impiantistica del manufatto identificato come lavatoio e delle fontane" si legge infine. "I lavori riguarderanno anche la riqualificazione di tutta la parte impiantistica e illuminotecnica riguardante sia la sostituzione di circa 40 pali di illuminazione con decori artistici in ghisa ed anima strutturale in acciaio, completa di elementi di sommità e annesso corpo illuminante, sia la parte interrata a corredo degli impianti, armadi dotati di unità di accumulo, pozzetti, cavi e cavidotti".