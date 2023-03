Confcommercio Crotone, Cristina Perri eletta presidente del Terziario Donna

Cristina Perri

È Cristina Perri, nota ed apprezzata imprenditrice crotonese, la nuova Presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Crotone.

La nomina è arrivata, a conclusione dell’Assemblea elettiva, per acclamazione e sostenuta con entusiasmo nel corso degli interventi dei presenti e si presenta come una base su cui costruire attività concrete di sostegno e promozione delle “imprese in rosa”.

“Sono felice di questa elezione – ha dichiarato la neo Presidente - e mi sento particolarmente emozionata per la fiducia e la stima accordatami dalle mie colleghe e amiche imprenditrici. Occorrerà mettersi a lavoro fin da subito, tutti insieme, con impegno e determinazione e auspico di poter svolgere la mia attività nello stesso clima di dialogo, di confronto e di collaborazione vissuto oggi”.

“Oggi è una giornata importante – ha commentato il Presidente di Confcommercio Crotone Antonio Casillo – perché la nostra associazione dà vita ad un gruppo di donne imprenditrici che rappresentano una parte sana e vitale del tessuto economico e imprenditoriale della nostra provincia.”

“Da sempre la nostra associazione – ha affermato il Direttore di Confcommercio Calabria Centrale Giovanni Ferrarelli – è particolarmente attenta alle dinamiche delle cosiddette “imprese in rosa”; siamo certi che Cristina Perri, grazie anche alla lunga militanza in Confcommercio ed alle sue doti imprenditoriali sappia dare un prezioso contributo a questo importante gruppo”.

“Finalmente rivive il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio e sono particolarmente contenta del fatto che alla guida sia stata scelta l’amica Cristina Perri, che saprà sicuramente interpretare al meglio questo nuovo incarico, apportando un fondamentale contributo, in ordine di idee ed operatività.” ha infine commentato la vicepresidente di Confcommercio Crotone Emilia Noce.

All’Assemblea erano presenti: Bruna Arcuri, Danila Bartolotta, Anna Maria Bartolotta, Rosanna Borza, Caterina Caccavari, Giusy Carnè, Carolina Casillo, Sabrina Cerardi, Amelia Cimino, Alberta Colacino, Teresa Falbo, Chiara Fauci, Patrizia Longo, Rossella Lucà, Francesca Manica, Stefania Manica, Luigina Marullo, Carmelita Menga, Nadia Palermo, Maria Pia Perri, Alessandra Perziano, Rosa Pezzinga, Rosaria Pulvirenti, Anna Maria Ragno, Alessia Sisca, Anna Maria Taverniti, Francesca Zimatore, Vittoria Zurlo