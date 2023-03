Tragedia Cutro, sindaco Voce: “benemerenza ufficiale a chi si è adoperato dal 26 febbraio”

I giorni seguiti alla tragedia di Steccato di Cutro, sono stati di dolore, di sofferenza ma anche di profonda solidarietà. La comunità cittadina si è stretta nel dolore per le vittime e nella vicinanza ai sopravvissuti. Ai cittadini di Crotone va il primo, sentito, ringraziamento per aver dato prova di compattezza, di apertura verso l’altro, di profonda umanità.

Abbiamo raccolto i messaggi, le foto, i pensieri, che tanti crotonesi, tanti bambini, hanno lasciato all’esterno del PalaMilone. Con queste dimostrazioni di affetto abbiamo intenzione di realizzare una “bacheca del ricordo” affinché resti testimonianza di questa partecipazione popolare.

In queste settimane ci sono giunte decine di messaggi da ogni parte d’Italia e dall’estero. Messaggi di cordoglio, di vicinanza ai superstiti e di ringraziamento alla comunità crotonese per aver dimostrato solidarietà in giorni terribili. Messaggi di sindaci, di amministratori, di semplici cittadini.

Parole che evidenziano la reale fraternità che unisce, a qualsiasi latitudine, gli uomini. Parole che sono state per tutti di grande conforto. Accomuno tutti in un unico, sincero, ringraziamento. In città c’è stata la presenza di testate nazionali ed internazionali e con loro la stampa locale.

Abbiamo visto anche le loro lacrime, le lacrime di chi ha raccontato, con grande partecipazione, i giorni che si sono vissuti nella nostra terra. Anche a loro va la nostra sentita riconoscenza. E poi c’è l’impegno di quanti nei giorni successivi al 26 febbraio sono stati di sostegno ai familiari, hanno dato un nome ad una sigla, hanno superato i confini della burocrazia con umanità ed abnegazione.

A queste donne ed uomini che sono stati impegnati, per oltre un mese, in un PalaMilone diventato, nel dolore e nella sofferenza, simbolo dell’unità cittadina, riteniamo giusto esprimere la riconoscenza della comunità crotonese attraverso il conferimento di una benemerenza ufficiale che procederemo ad assegnare ai sensi del Regolamento per la concessione delle Benemerenze Civiche.

E' quanto dichiara il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce.