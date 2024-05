Bonifica, sindaco Crotone: “Non daremo mai il nostro assenso, rifiuti fuori regione”

Vincenzo Voce

"Alla conferenza istruttoria che si è tenuta questa mattina presso il il Ministero dell’Ambiente per discutere della bonifica degli ex siti industriali di Crotone ho ribadito che i miei concittadini non meritano una bonifica al ribasso. Già con il Pob fase 2 i suoli dell’ex stabilimento di Pertusola saranno messi in sicurezza e tombati, adesso bisogna rispettare quanto definito con il Decreto direttoriale n. 7 del 3 marzo 2020".

E' quanto comunica il sindaco Vincenzo Voce.

"I rifiuti debbono essere portati fuori e non spostati di pochi metri da dove sono ubicati. Diversamente sarebbe una ulteriore beffa per la città, per i crotonesi. Non daremo mai il nostro assenso. Quando da parte di Eni mi si parla di "Turismo dei rifiuti" preferirei che si esaminasse con concretezza la ineluttabilita' di partire con le attività di bonifica senza trincerarsi sulla assenza di discariche", ha sottolineato.

"La bonifica va fatta, anche utilizzando tecniche innovative. Proprio per questo ho chiesto che vengano rivalutati i costi alla luce di nuove tecnologie che dovranno essere prese in considerazione. Costa troppo? Non è un problema della città. Ho comunicato inoltre che rinnoverò alla Regione Calabria l’invito ad escutere la polizza fideiussoria emessa da Eni", conclude il primo cittadino.