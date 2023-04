Cosenza pallanuoto, weekend in acqua: la serie A2 va a Roma, la C è a Terrasini

Non si ferma la Cosenza pallanuoto: ancora una volta in campo, questo week-end prefestivo, per consolidare risultati e buone prestazioni.

In serie A2, le atlete di mister Francesco Fasanella sono impegnate a Roma contro la Vis Nova, il 2 aprile alle 14,45 nella Piscina di Santa Maria. Arbitro della gara il signor Tiziano Petrini.

“Domenica scorsa abbiamo raggiunto matematicamente i play-off, un primo piccolissimo passo fatto. Questa domenica - commenta prima dell’incontro l’atleta Sara Zaffina - giocheremo contro una buona squadra, nonostante la classifica la veda al penultimo posto. La Roma Vis Nova è in cerca di punti importanti per la salvezza ma noi daremo il massimo, come in ogni partita, per conquistare i 3 punti e continuare a guidare la classifica”.

Durante la settimana, insieme alla squadra ed all’allenatore, la preparazione è stata curata nei minimi particolari, “sapendo bene che non sarà una partita facile ma sicuramente consapevoli di essere una squadra forte e determinata a continuare il nostro cammino”, conclude Zaffina.

In serie C altra importante gara, invece, per la Cosenza pallanuoto impegnata alle 13 a Terrasini, nella piscina intitolata a Pietro Giliberti.

“In settimana abbiamo preparato la partita con impegno e determinazione, dopo l'ultima brutta sconfitta a Catania. Affronteremo la partita con l'intensità che contraddistingue il nostro gioco e non lasceremo niente al caso”, le parole di Alfredo Aloi. “Sarà importante partire con il piede giusto per disputare una buona gara e portare a casa i tre punti”, ha voluto rimarcare l’atleta bruzio. Giorgio Cambrica è l’arbitro designato.

Si procede spediti verso il finale di stagione con gli obiettivi posti tutti a portata di mano, per entrambe le squadre. Il lavoro della società e le ambizioni degli atleti, ogni giorno, fanno sì che sempre più cittadini e curiosi vengano a seguire la pallanuoto cosentina.