Il canile base per nascondere e confezionare la droga, 37enne in carcere per spaccio

Tra i tanti luoghi dove si prepara e smercia la droga quello di un canile, forse, mancava ancora all’appello: ebbene, proprio in uno di questi spazi insospettabili - secondo gli investigatori dell’Arma - si sarebbe nascosto e confezionato dello stupefacente.

I carabinieri di San Fili lo sospettavano e per questo hanno deciso di eseguire una perquisizione a San Vincenzo La Costa, nel canile di un 37enne del posto che, in base a quanto ricostruito dai militari, avrebbe utilizzato la struttura come base, appunto, per occultare la droga e dove prepararvi le dosi.

All’interno sono stati infatti ritrovati poco più di 131 grammi di cocaina ed altri 98 di hashish, oltre all’occorrente per il confezionamento.

Per il 37enne sono così scattate le manette e come disposto dal magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza è stato portato nella casa circondariale del capoluogo bruzio: dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.