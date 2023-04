Cosenza Pallanuoto, vittoria in A2 per la femminile e pareggio a Terrasini per la C

Bilancio più che positivo, nell'ultimo week end, per la Cosenza pallanuoto. In serie A2 la femminile ha vinto ancora una volta. 10-12 il risultato finale contro la Vis Roma.

Con i parziali: 3-4, 1-3, 1-3, 5-2, la squadra allenata da Francesco Fasanella è riuscita a portare a casa punti importanti per la classifica. Vittoria doveva essere, d'altronde, e vittoria è stata.

Nella terzultima del campionato femminile di A2, la squadra cosentina ha espugnato la vasca del Circolo sportivo “Santa Maria”, superando la Vis Nova Roma con non poche difficoltà.

Con i tre punti conquistati nella capitale la squadra del presidente Francesco Manna ha raggiunto 32 punti in classifica, a +2 sulla WS Napoli Lions.

Il match contro le romane non ha mai destato particolari timori alle cosentine, che sono sempre state in vantaggio. Nonostante il forcing finale della compagine di casa che ha cercato di riagguantare il risultato.

A segno Malluzzo, Morrone, Sesti, Zaffina (2), Nisticò (4) e Koide (3). Dopo la sosta per le festività pasquali, il 16 aprile le calabresi saranno impegnate a Napoli contro le dirette inseguitrici.

In serie C, per la maschile, importante pareggio a Terrasini. La partita è terminata con il risultato di 10-10. A segno per la Cosenza pallanuoto, allenata da Manna, De Simone (2), Romano, De Luca (4) e Palermo (3).

“In settimana abbiamo preparato la partita con impegno e determinazione, dopo l'ultima brutta sconfitta a Catania. Affronteremo la partita con l'intensità che contraddistingue il nostro gioco e non lasceremo niente al caso”, le parole di Alfredo Aloi, prima della partenza. Risultato ottenuto e gara archiviata. Dopo la pausa si torna in acqua.