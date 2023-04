Beppe Grillo ritorna a Teatro con “Io sono il peggiore”, e arriva in Calabria

Beppe Grillo

Si avvicina il ritorno in Calabria di Beppe Grillo nelle sue vesti originarie di esilarante attore comico. Dopo un lungo periodo di silenzio, in cui si è occupato soprattutto di politica, Beppe Grillo ritorna a Teatro con “Io sono il peggiore”, come lo definisce lui stesso: “lo spettacolo delle rivelazioni, dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso!”.

Dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo, nel grande ritorno sulle scene del comico italiano più spiazzante, caustico e “odiato” di tutti i tempi, Grillo affronta tutti i principali temi dell’attualità italiana e mondiale, “come non si è mai visto”. Durante lo spettacolo si avvarrà di immagini su un grande schermo e di contributi video via internet. Non mancheranno richiami all’attualità locale e improvvisazioni con il pubblico, secondo lo stile del “one man show” originalissimo che lo ha reso uno dei comici italiani più applauditi di sempre.

Tre le date in Calabria: 11 aprile al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme, 13 aprile al Teatro Garden di Rende, 14 aprile al Teatro Vittoria di Diamante, inizio show ore 21.

In base ai dati di prevendita, si direbbe che la politica non ha fatto bene al comico, protagonista in passato di numeri record nei più grandi palasport italiani. Bene il dato di Diamante, dove si va verso il sold out, discreto quello di Rende con metà dei biglietti venduti, negativo quello di Lamezia, dove evidentemente i suoi fan si sono dissolti.

“C’è bisogno di ridere e il comico Beppe Grillo è garanzia assoluta di risate e divertimento, con la sua ironia mai banale e la capacità di toccare problematiche scottanti, anticipando spesso ciò che lui riesce a vedere prima di tutti” – dicono Pegna, Morelli dei Vacantusi e De Luca di Dedo Eventi, che aggiungono – “Poi, politicamente, ognuno può avere legittimamente le sue idee. Anche Gino Paoli è stato perfino un deputato impegnato in politica, ma le sue canzoni sono le più belle canzoni d’amore di sempre!”.