Si getta da una scarpata per sfuggire alle forze dell’ordine: i soccorritori gli salvano la vita

Un tentativo di fuga finito male quello avvenuto questa mattina a Catanzaro, attorno alle 5 del mattino: protagonista della vicenda un uomo che, nel tentativo di eludere le forze dell'ordine, si sarebbe gettato in una scarpata posta tra Via Milelli e Via Acri.

Un volo tutt'altro che indolore, visto che lo stesso è rimasto seriamente ferito agli arti inferiori. Vista la zona particolarmente impervia è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto il ferito per poi immobilizzarlo su barella spinale. Viste le difficoltà nel recupero, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, giunto appositamente da Catania.

L'uomo è stato affidato alle cure del personale medico del 118, il tutto sotto l'occhio della Polizia di Stato che segue la vicenda.