Crotone. Consiglio Provinciale: all’Odg il tracciato della Ss 106, approvati tutti i punti

Sono stati approvati all’unanimità dei presenti, nella tarda mattinata di oggi, i due punti all’ordine del giorno del Consiglio provinciale di Crotone, convocato dal presidente Sergio Ferrari.

Il punto più significativo è stato quello relativo al tracciato della strada statale 106 identificato come CZ391 itinerario in variante su nuova sede Catanzaro-Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi.

Si tratta, come ha specificato Ferrari ad inizio seduta, del tratto al km 17+020 della Ss 106 Var A, allo svincolo di Passovecchio a Crotone al km 250+800 della SS 106 - Stralcio 2: Simeri Crichi-Cutro.

L’ente intermedio, così come gli enti comunali interessati dalla tratta viaria in questione, sono stati chiamati, entro la prossima conferenza di servizi, convocata per il 7 aprile, a dare il parere al Progetto di fattibilità tecnico economica.

Si tratta, come sottolineato ancora da Ferrari, di una naturale prosecuzione di quanto ha approvato lo scorso Consiglio provinciale, cioè, il progetto di fattibilità tecnico-economico per l’itinerario in variante sulla nuova sede Catanzaro-Crotone dallo svincolo di Simeri al Passovecchio.

Adesso, come emerso dall’Assise provinciale, un terzo tratto che da Crotone porta a Mandatoriccio, a sua volta diviso in tre lotti, di cui il primo riguarderà il territorio crotonese e porterà fino a Crucoli.

Infine è stato chiesto ad Anas anche un ammodernamento di tutte le strade provinciali che sono collegate ai tratti, sempre nell’ottica di interrompere l’isolamento del territorio.

Presente anche Fabio Pisciuneri del Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone che sta coordinando l’approvazione nei Consigli comunali di Roccabernarda, Cutro e Crotone delle rispettive delibere.