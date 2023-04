Catanzaro. Perde il controllo e si capotta su viale Europa, estratta dall’abitacolo

Un quarto d’ora dopo le otto di questa mattina i vigili del fuoco della sede centrale del comando di Catanzaro sono intervenuti su viale Europa, in località Germaneto, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura.

Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente di una piccola utilitaria, una Toyota Yaris, ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada per poi ribaltarsi.

La donna al volante, che era da sola, è stata estratta dall’abitacolo ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso: in evidente stato di shock non ha comunque riportato ferite gravi.

I vigilfuoco hanno poi messo in sicurezza il sito e la vettura per il cui recupero è stato necessario l’intervento di una autogrù coin cui è stata riposizionata sulla strada per essere così presa in consegna dal Soccorso Stradale. Sul posto dell’incidente anche gli agenti della Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza.