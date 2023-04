Incidente sulla statale 106 a Strongoli: coinvolte due auto, tre i feriti

A causa di un incidente, un tratto della strada statale 106 Jonica è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 261,000, nel territorio comunale di Strongoli, in provincia di Crotone.

Per consentire le operazioni di soccorso dei feriti e la rimozione delle due autovetture coinvolte: si tratta di una Audi station wagon con a bordo il solo conducente, di 42 anni, ed una Opel Mokka, su cui viaggiavano due persone rispettivamente di 38 e 36 anni.

Tutti estratti dalle vetture sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il loro successivo trasporto in ospedale.

Il traffico è stata deviato provvisoriamente lungo la viabilità limitrofa con indicazioni sul posto. Presenti sul luogo del sinistro anche gli uomini dei carabinieri (che hanno eseguito i rilievi), della Polizia Stradale e dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

L’allarme è stato lanciato intorno alle sei e mezza del pomeriggio di oggi quando è stata allertata la sala operativa del comando vigili del fuoco del capoluogo pitagorico che hanno inviato le squadre della sede centrale e del distaccamento di Cirò Marina.

(aggiornata alle 20:54)