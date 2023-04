Riserva Valli Cupe, stop al transito nei sentieri del Canyon e della Cascata della Rupe

In vista dell’imminente weekend di Pasqua, la direzione della Riserva naturale regionale Valli Cupe ricorda ad escursionisti e guide turistiche che i sentieri “Canyon Valli Cupe” e “Cascata della Rupe” non sono al momento percorribile e che pertanto permane il divieto assoluto al transito, annunciato nei mesi scorsi.

Uno straordinario evento meteorologico ha infatti provocato lo smottamento di una parte del sentiero del Canyon. La Riserva si è messa all’opera sin da subito per la risoluzione del problema, ma il sito necessita di un intervento più complesso che vedrà l’avvio dei lavori a breve. Per quanto riguarda invece la Cascata della Rupe, il sentiero ha subito un incendio ed è in fase di ripristino.

La chiusura del Canyon però non preclude la visita ai tanti percorsi suggestivi della Riserva per una escursione all’insegna della natura, per scoprire lo straordinario patrimonio naturalistico e di biodiversità. Un’area protetta da salvaguardare anche grazie alla collaborazione dei visitatori chiamati alla tutela della Riserva, partendo da piccoli gesti come il non abbandono dei rifiuti ed il rispetto dei luoghi.